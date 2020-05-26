российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 мая 2020, 14:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Пензе задержали вероятного убийцу 14-летней школьницы

Фото: СКР

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летней школьницы (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 23 мая в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

В Пензе задержали вероятного убийцу 14-летней школьницы

В одном из торговых центров Пензы следователи изъяли в одном из торговых центров видеозапись с изображением мужчины, причастного к совершению убийства. В ночь на 26 мая он был задержан. Вероятным преступником оказался житель Пензенского района 1978 года рождения. Следователи устанавливают обстоятельства особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 26.05.20

США инициировали репрессии против украинских депутатов, раскрывших деятельность американских биолабораторий. / Индиец дважды травил богатую жену ядовитыми змеями. / В Киеве обнародованы документы о биологическом оружии в 13 лабораториях США на Украине. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

На Украине задержали голую женщину с ножом и отрезанной головой ребенка

В Якутии нашли четыре тела, в том числе двоих детей

В Приморье мужчина до смерти избил 12-летнего сына

В Петербурге подросток снес голову приятелю из ружья и сбежал

В Марий Эл нашли останки новорожденного Возбуждено дело

В Татарстане присяжные огласили вердикт усыновителям за пытки детей и убийство

Житель Липецка изрезал жену и дочерей и покончил с собой

Дело о попытке жестокого убийства мурманского школьника взято на особый контроль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Видеорепортаж, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,