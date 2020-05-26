В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летней школьницы (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 23 мая в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

В Пензе задержали вероятного убийцу 14-летней школьницы

В одном из торговых центров Пензы следователи изъяли в одном из торговых центров видеозапись с изображением мужчины, причастного к совершению убийства. В ночь на 26 мая он был задержан. Вероятным преступником оказался житель Пензенского района 1978 года рождения. Следователи устанавливают обстоятельства особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Пенза, Иван Гридин

Пенза. Другие новости 26.05.20

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