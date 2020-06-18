В Мордовии две машины сгорели после лобового столкновения, шесть человек погибли

В Мордовии столкнулись два автомобиля. После удара одна из машин загорелась, огонь перекинулся на вторую. В результате погибли шесть человек.

ДТП произошло около двух часов ночи в Саранске, в рабочем поселке Николаевка. По данным регионального управления МЧС, на улице Ленина столкнулись две «Лады Гранты». Возник пожар.

Местные СМИ уточняют со ссылкой на правоохранителей, что в каждой машине находилось по три человека, все они погибли. На одном автомобиле были наклейки службы такси, во втором, по всей видимости, ехали строители, в машине было много специализированного инструмента.

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы. Причина аварии уточняется. Улицу, на которой произошло ДТП, перекрыли на несколько часов для того, чтобы детально обследовать место происшествия.

Саранск, Зоя Осколкова

Саранск. Другие новости 17.06.20

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