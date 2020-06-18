российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 июня 2020, 09:54 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Мордовии две машины сгорели после лобового столкновения, шесть человек погибли

Фото: МЧС

В Мордовии столкнулись два автомобиля. После удара одна из машин загорелась, огонь перекинулся на вторую. В результате погибли шесть человек.

ДТП произошло около двух часов ночи в Саранске, в рабочем поселке Николаевка. По данным регионального управления МЧС, на улице Ленина столкнулись две «Лады Гранты». Возник пожар.

Местные СМИ уточняют со ссылкой на правоохранителей, что в каждой машине находилось по три человека, все они погибли. На одном автомобиле были наклейки службы такси, во втором, по всей видимости, ехали строители, в машине было много специализированного инструмента.

На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы. Причина аварии уточняется. Улицу, на которой произошло ДТП, перекрыли на несколько часов для того, чтобы детально обследовать место происшествия.

Саранск, Зоя Осколкова

Саранск. Другие новости 17.06.20

Схиигумен Сергий дал интервью журналистам и рассказал о конфликте с митрополитом (ФОТО, ВИДЕО). / В Евпатории арестовали осужденного чиновника, вернувшего в администрацию, несмотря на запрет. / В Нижнем Тагиле дикие собаки напали на ребенка. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Автокатастрофа

Водитель без прав стал виновником гибели шести человек в Коми

Во Владимирской области микроавтобус со строителями влетел под грузовик

Под Тамбовом в загоревшейся после ДТП «газели» погибли шесть человек

В Псковской области микроавтобус влетел под фуру. Погибли 8 человек

В Кузбассе в аварии с автобусом пострадали 38 человек

В Марий Эл скорая влетела под самосвал. Три человека погибли, двое пострадали

Автобус с белорусами опрокинулся под Псковом: более 20 раненых

Гололед и любопытство привели к столкновению 69 автомобилей на мосту в США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,