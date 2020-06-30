В Северной Осетии схватили террориста

Во Владикавказе сотрудники Федеральной службы безопасности обезвредили сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Мужчина собирался взорвать самодельную бомбу.

Как сообщили в Центре общественных связей ФБС, 30-летний россиян планировал устроить теракт, он готовил взрыв у административного здания во Владикавказе. Компоненты для бомбы были найдены в оборудованном террористом тайнике.

В ходе обысков у подозреваемого изъяли средства связи, где была обнаружена переписка с членами «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). По данным ФСБ, после взрыва мужчина собирался уехать на Ближний Восток в зону боевых действий, где планировал воевать на стороне террористов.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности террористической организации. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на теракт.

Владикавказ, Зоя Осколкова

Владикавказ. Другие новости 30.06.20

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