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Четверг, 16 июля 2020, 13:22 мск

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Под Омском пассажирский автобус врезался в столкнувшиеся грузовики

В Омской области произошла авария с участием автобуса и двух грузовиков. В результате пострадали пять человек.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, ДТП произошло на 562 км трассы Тюмень-Омск. Грузовик врезался в стоящую фуру. Затем в них влетел пассажирский автобус.

В автобусе находились 37 пассажиров. Травмы получили водитель грузовика и четыре пассажира, всех потрадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, добавили в полиции.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 16.07.20

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