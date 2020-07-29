В Ингушетии застрелили сотрудника Росгвардии

Сотрудника вневедомственной охраны обнаружили мертвым в автомобиле недалеко от трассы «Кавказ» в Сунженском районе Ингушетии, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

«В Сунженском районе Ингушетии вблизи автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», – сообщил представитель ведомства.

По словам источника РИА «Новости», автомобиль, в котором находился сотрудник Росгвардии обстреляли неизвестные, а ЧП случилось в Назрановском районе Ингушетии.

По данным 5-tv.ru, жертвой нападения троих неизвестных стал старший лейтенант Микаил Алиев. По предварительным данным, Алиев стоял недалеко от дороги в поле с девушкой, когда к ним подошли трое неизвестных. Завязался конфликт, неизвестные выстрелили в росгвардейца. Несмотря на ранения, он дошел до машины и смог поехать, но через 200 метров умер.

Следователи не обнаружили личного оружия в кобуре убитого. Девушка дает показания следователям. Организованы поиски нападавших.

Магас, Иван Гридин

Магас. Другие новости 29.07.20

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