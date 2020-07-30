Следователи Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с подразделениями ФСБ задержали пятерых подозреваемых в участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, по местам жительства задержанных были произведены обыски и другие следственные мероприятия.

Силовики задержали на Кавказе пятерых вероятных террористов

В связи с тяжестью совершенного преступления, следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении задержанных под стражу. Следователи устанавливают роль и конкретные действия подозреваемых, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления.

Стоит отметить, что задержания прошли в рамках продолжающегося расследования уголовного дела, возбужденного по статье «создание террористического сообщества и участие в нём» в отношении 22 лиц.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в одной из исправительных колоний Калмыкии пропагандировал и оправдывал терроризм, а также создал на территории колонии террористическое сообщество. Поддерживая его цели и задачи, в его состав с 2013 года по декабрь 2019 года вошли более 100 осужденных. Руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества.

Гасанов после освобождения в 2015 году, находясь на территории Дагестан, объявил себя амиром, то есть руководителем незаконного вооружённого формирования, действовавшего. 31 марта 2015 года Гасанов был ликвидирован в Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В декабре 2019 года в ходе обыска на территории колонии в Калмыкии, где отбывал наказание Гасанов были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Москва, Иван Гридин

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