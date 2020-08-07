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Пятница, 7 августа 2020, 08:59 мск

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В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

В Ингушетии прошла контртеррористическая операция. Спецслужбы окружили троих боевиков, двое из них были ликвидированы, третий задержан. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Сотрудники ФСБ выяснили, что в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района скрываются боевики. Территорию оцепили и предложили бандитам сложить оружие и сдаться.

«В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан», – рассказали в НАК.

В доме боевиков изъяли оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Отмечается, что во время операции никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал.

Магас, Зоя Осколкова

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