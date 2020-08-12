Белорусские силовики задержали координаторов протеста

В Минске сотрудники правоохранительных органов продолжают задержания организаторов и участников беспорядков. Как передает агентство «Белта», на 17-м этаже гостиницы «Беларусь» был задержан минчанин, который координировал акции протеста.

По версии правоохранителей, мужчина управлял действиями трех подчиненных, которые в свою очередь руководили сотнями.

Напомним, в Минске три дня подряд продолжались акции протеста. Они начались после объявления предварительных официальных результатов выборов президента страны, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

При разгоне протестующих применялись спецсредства – светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. За первые два дня протестов задержаны более 5 тысяч человек. По данным белорусского Минздрава, в минских больницах сейчас находятся более 200 пострадавших участников протестов. В МВД страны сообщили о гибели одного человека.

Минск, Мария Вяткина

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