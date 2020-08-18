Протесты в Белоруссии: власти подтвердили смерть еще одного демонстранта

МВД Белоруссии подтвердило смерть еще одного участника массовых протестов против итогов президентских выборов. Как сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова, в Минске погиб 19-летний участник акции протеста, который находился на проезжей части. На него наехал автомобиль.

«16 августа около 3:20 на Партизанском проспекте водитель «Рено» совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП», – сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии в официальном телеграм-канале ведомства, отметив, что молодой человек «являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни». По ее словам, «непосредственно перед аварией он находился на проезжей части». «Это заметил водитель «Фольксвагена» и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса «Рено»», – добавила Чемоданова, подчеркнув, что по данному факту «проводится проверка».

Ранее власти подтвердили смерть двух человек во время акций протеста. У одного из погибших – 34-летнего Александра Тарайковского, по версии МВД республики, в руке взорвалось взрывное устройство, которое он якобы пытался бросить в силовиков в ходе протестов в Минске 10 августа. На видео, опубликованных позднее СМИ, видно, что в руках погибшего ничего не было. После чего глава МВД Белоруссии Юрий Караев допустил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.

Второй погибший – 25-летний Александр Вихор – был задержан во время протестов в Гомеле 9 августа и арестован на 10 суток. Его мать утверждала, что сын не участвовал в протестной акции, а направлялся к девушке. Известно, что у мужчины были проблемы с сердцем. При перевозке в СИЗО ему стало плохо, его доставили в больницу, где он умер.

В Белоруссии вторую неделю не прекращаются массовые протесты. Десятки тысяч человек вышли на улицы, не согласившись с тем, что действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты. За первые дни протестов было задержано около 7 тыс. человек, более 200 человек попали в больницы. Протестующих поддержали забастовками крупнейшие заводы и предприятия республики. К общенациональной стачке с каждым днем присоединяются новые предприятия по всей стране – бастуют шахтеры, металлурги, машиностроители, сотрудники пищепрома и представители других сфер экономики. Они требуют отставки президента, проведения новых выборов, освобождения задержанных во время протестов и расследования всех случаев насилия над мирными гражданами.

Минск, Наталья Петрова

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