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Вторник, 25 августа 2020, 13:06 мск

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На черноморском побережье РФ из-за пожара эвакуировали до 1 тысячи туристов

На черноморском побережье Краснодарского края разбушевались природные пожары. Разгул огненной стихии столь маштабен, что спасатели эвакуировали порядка тысячи туристов, сообщают местные СМИ. «На территории Краснодарского края действуют 4 загорания лесной подстилки – в Туапсинском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике (район Кабардинки)», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации руководителя тушения пожара, огнем пройдено от 25 до 30 гектаров леса. Наиболее сложная обстановка сложилась в Анапе. Там между Большим и Малым Утришом горят леса на площади в три гектара. В тушении задействованы 238 специалистов и 27 единиц техники.

В частности, для ликвидации пожаров в Анапе привлечены вертолеты Ми-8 из Геленджика и Симферополя, вертолет Ка-32. По последним данным, они совершили до двух десятков сбросов воды на горящие леса. Забор воды они ведут в акватории Черного моря. Оперативная группа запланировала задействовать для тушения пожаров самолет Ил-76. Кроме того из Красноярска вылетел самолет-амфибия Бе-200.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 25.08.20

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Метки / Лесные пожары

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