Двое российских военных контужены при обстреле в Сирии

Боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета российско-турецкий патруль в провинции Идлиб на севере Сирии. В результате атаки двое российских военнослужащих получили легкую контузию. При обстреле получил повреждения бронетранспортер российской военной полиции. Об этом сообщили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Инцидент произошел во время патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Урум-эль-Джауз в провинции Идлиб. Пострадавшим военнослужащим была оказана медпомощь на месте. Военные прекратили патрулирование и вернулись на базу.

Поврежденный БТР-82 эвакуировали на место дислокации, передает «Интерфакс».

Напомним, 16 августа трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии, один из них, старший военный советник в звании генерал-майор, погиб. Взрыв заложенного на обочине дороги СВУ произошел, когда колонна с российскими военными возвращалась на базу после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Раненый генерал был эвакуирован, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Он представлен к государственной награде посмертно.

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели российского генерала.

Дамаск, Наталья Петрова

Дамаск. Другие новости 25.08.20

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