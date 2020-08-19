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Среда, 19 августа 2020, 09:08 мск

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СКР возбудил дело по факту гибели российского генерала в Сирии

Фото: СКР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели в Сирии генерала Вооруженных сил РФ и получении ранений еще двумя военнослужащими, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минобороны РФ во вторник, 18 августа, сообщило, что трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в Сирии, один из них, генерал-майор, погиб. «Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», – заявили в СКР.

По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, каждое преступление против российских военнослужащих в Сирии следователи СК России расследуют «тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям».

Взрыв заложенного на обочине дороги СВУ произошел, когда колонна с российским военными возвращалась на базу после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. В результате взрыва погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора, ранения получили еще двое военнослужащих. Генерала эвакуировали, но медики не смогли спасти ему жизнь. Он представлен к государственной награде посмертно.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 19.08.20

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