Под Псковом четыре человека погибли в аварии с лосем

В Псковской области лось внезапно выбежал на дорогу и был сбит легковым автомобилем. В результате аварии четыре человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП с участием животного произошло ночью на 325-м км трассы Санкт-Петербург – Невель в Островском районе неподалеку от деревни Дуловка. Автомобиль Lifan столкнулся с лосем, выбежавшим на дорогу из леса.

Жертвами аварии стали водитель и три пассажира. Пострадала женщина, ее госпитализировали с переломом грудного отдела позвоночника.

Отмечается, что все жертвы и пострадавшая проживали в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Псков, Зоя Осколкова

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