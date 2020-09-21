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Понедельник, 21 сентября 2020, 13:23 мск

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В Иркутской области пять человек погибли в аварии, уходя от погони

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Усольском районе Иркутской области пять человек погибли в автомобильной аварии. Водитель пытался уйти от полиции. Об этом сообщили в областном главке МВД.

ДТП произошло недалеко от села Биликтуй. Экипаж ГИБДД заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань. «Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», – сообщили в полиции.

При обгоне машина выехала на обочину, а затем ее откинуло на встречную полосу, по которой ехал грузовик. При столкновении водитель иномарки и четверо пассажиров погибли на месте. Дальнобойщик получил ушибы и ссадины, но от госпитализации отказался.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Личности погибших устанавливаются.

Иркутск, Зоя Осколкова

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