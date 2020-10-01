российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 октября 2020, 09:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Русские пожарные на самолетах-амфибиях перепугали жителей Турции

Региональное управление лесного хозяйства в Анталье попросило разъяснений от пожарных из России. Летчики пролетели слишком низко над жилыми районами. Об этом сообщает газета Milliyet.

Турция арендовала у России самолеты-амфибии Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. 28 сентября во время плановых полетов самолеты оказались вблизи жилого района Лара в Анталье.

Бе-200ЧС, получившие прозвище «Огненный орел», забрали воду в море на лету и пронеслись близко к жилым зданиям. Местные жители сняли происходящее на видео.

Управление лесного хозяйства попросило россиян разъяснить ситуацию.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 01.10.20

На ЕКАДе «газель» протаранила четыре машины (ФОТО). / Кравчук с криком «мы не в СССР!» набросился на Грызлова во время переговоров по Донбассу. / Грызлов возвестил о фактическом конце Минского процесса в Донбассе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Лесные пожары

Восток Украины охватили природные пожары. Идет эвакуация

Из-за лесных пожаров небо над США стало кроваво-красным

14 человек пострадали от лесных пожаров на юге России

На черноморском побережье РФ из-за пожара эвакуировали до 1 тысячи туристов

В Греции штормовой ветер вывел из-под контроля природные пожары

На Камчатке ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ученые обнаружили влияние лесных пожаров в Сибири на экосистемы рек и морей

Грозы стали причиной крупного пожара в заповеднике

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары, Турция,