Русские пожарные на самолетах-амфибиях перепугали жителей Турции

Региональное управление лесного хозяйства в Анталье попросило разъяснений от пожарных из России. Летчики пролетели слишком низко над жилыми районами. Об этом сообщает газета Milliyet.
Турция арендовала у России самолеты-амфибии Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров. 28 сентября во время плановых полетов самолеты оказались вблизи жилого района Лара в Анталье.
Бе-200ЧС, получившие прозвище «Огненный орел», забрали воду в море на лету и пронеслись близко к жилым зданиям. Местные жители сняли происходящее на видео.
Управление лесного хозяйства попросило россиян разъяснить ситуацию.
Анкара, Зоя Осколкова
Анкара. Другие новости 01.10.20
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