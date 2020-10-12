В Дагестане уничтожили напавших на полицейских злоумышленников

В Дагестане двое неизвестных обстреляли полицейский автомобиль. ЧП случилось Кизлюртовским районе сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Нападавшие были ликвидированы.

В ведомстве отметили, что перестрелка произошла в ночь на 12 октября возле села Кульзеб. Полицейские попытались остановить иномарку для проверки документов, однако находившиеся внутри мужчины открыли огонь по ведомственному автомобилю. «Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы», – рассказали в МВД. Сотрудники полиции не пострадали.

По данным РБК, в автомобиле злоумышленников были обнаружены автомат, пистолет Макарова и боеприпасы. По факту нападения сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» (ст.317 и ч.2 ст.222 УК РФ).

Нападавшие являлись жителями Дагестана 25 и 26 лет. «Проверяется их причастность к совершению иных преступлений на территории республики», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Махачкала, Иван Гридин

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