В Краснодарском крае водитель «Приоры» сбил насмерть 5 человек

На 26-м км дороги Гулькевичи – Отрадо-Кубанское – Отрадо-Ольгинское водитель выехал на встречную полосу и сбил восемь человек. В Результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще пятеро были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Установлено, что 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал по своей полосе в тумане. Он поздно заметил остановившиеся впереди автомобили «Ваз 2115» и «Ваз 21099». Желая избежать столкновения, он выехал на встречную полосу, где в тот момент находились пешеходы. «В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан, также с травмами различной степени тяжести госпитализированы еще пятеро участников аварии», – говорится в сообщении.

Сотрудники МВД по Краснодарскому краю начали проверку для установки причины и обстоятельств произошедшего.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 01.11.20

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