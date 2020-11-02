Жертвами землетрясения в Турции стали 79 человек

В Турции число погибших в результате землетрясения выросло до 79. Различные ранения получили 962 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Землетрясение произошло днем 30 ноября на западе Турции. Эпицентр находился в море, недалеко от города Сеферихисар провинции Измир. Мощность подземных толчков оценили в 6,6 балла. В результате возникло небольшое цунами, из-за которого оказались затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Турции, 79 человек погибли, передает агентство Anadolu. 962 местных жителя пострадали, из них более 200 остаются в больницах на лечении.

При этом поисково-спасательные работы продолжаются, идет разбор завалов восьми разрушенных зданий в Измире.

Сейсмологи уточнили, что после самого мощного толчка последовали 1120 афтершоков, 43 из которых были магнитудой более 4 баллов.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 02.11.20

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