В Турции и Греции произошло землетрясение, цунами подтопило город

На западе Турции произошло землетрясении. Число жертв возросло до 24, а пострадавших насчитали 804 человека. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. «Число погибших увеличилось до 24, раненых – до 804», – говорится в сообщении ведомства.

Мощность землетрясения оценили в 6,6 балла. Оно произошло днем 30 ноября на западе Турции. Эпицентр находился в море, недалеко от города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощущались и на близлежащих островах Греции. Греческие сейсмологи оценили магнитуду в 6,9 балла. По данным СМИ, на острове Самос погибли два ребенка, еще 20 человек получили ранения.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия «ценнее многих вещей в жизни». Также отмечается, что в результате подземных толчков возникло небольшое цунами, из-за которого оказались затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

О пострадавших россиянах ничего не сообщается. Позднее агентство Anadolu сообщило, что у берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его мила составила 5,1 балла. Эпицентр находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 31.10.20

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