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Понедельник, 2 ноября 2020, 10:52 мск

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В Турции трехлетняя девочка провела под завалами 65 часов

Фото: www.aa.com.tr

В Турции спасатели нашли под завалами живую трехлетнюю девочку. Малышка провела под обломками здания 65 часов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В турецком Измире продолжается поисково-спасательная операция после того, как землетрясением там были разрушены около 20 домов. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 79 человек, около тысячи пострадали.

Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин, затем нашли трехлетнего ребенка. Число спасенных людей достигло 106. Пострадавшие госпитализированы.

Землетрясение произошло днем 30 ноября на западе Турции. Эпицентр находился в море, недалеко от города Сеферихисар провинции Измир. Мощность подземных толчков оценили в 6,6 балла. В результате возникло небольшое цунами, из-за которого оказались затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Греческие власти также сообщили о разрушениях на острове Самос. Там погибли два человека и 20 получили ранения.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 02.11.20

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