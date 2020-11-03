Число жертв землетрясения в Турции выросло до 100 человек

В Турции продолжается поисково-спасательная операция. Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в минувшую пятницу, достигло 100 человек. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций страны.

В настоящее время идет разбор завалов на месте пяти разрушенных домов. Спасатели продолжают находить тела погибших.

Число пострадавших составило 994, из них 147 находятся в больницах, 12 раненных – в реанимации, передает агентство Anadolu.

Землетрясение произошло днем 30 ноября на западе Турции. Эпицентр находился в море, недалеко от города Сеферихисар провинции Измир. Мощность подземных толчков оценили в 6,6 балла. В результате возникло небольшое цунами, из-за которого оказались затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти делают все возможное, чтобы устранить последствия стихийного бедствия. Глава государства подчеркнул, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.

Анкара, Зоя Осколкова

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