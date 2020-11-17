Убийца следователя Евгении Шишкиной получил 14 лет колонии

Вынесен приговор исполнителю заказного убийства следователя Евгении Шишкиной, которая была застрелена в Подмосковье в октябре 2018 года. Суд признал обвиняемого Абдулазиз Абдулазизов виновным в убийстве по найму и незаконном обороте оружия (.2 ст. 105 и ч.3 ст. 222 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В ходе расследования уголовного дела Абдулазизов полностью признал вину в расправе над следователем.

Согласно материалам следствия, убийство следователя заказал хакер Ярослав Сумбаев, который являлся фигурантом расследования Шишкиной об организации преступного сообщества, занимавшегося компьютерным мошенничеством. Сумбаев являлся обвиняемым по делу, и, по версии СК РФ, решил отомстить следователю.

По данным следователей, помогал ему Иван Кочетков – он собрал информацию о перемещениях Шишкиной и придумал, как исполнитель убийства сможет скрыться с места преступления.

Сам Сумбаев под именем Мигеля Моралеса в одном из мессенджеров нашел подростка, который подыскал человека, способного выстрелить в женщину. Им стал его знакомый Абдулазизов, 10 октября 2018 года он застрелил Шишкину двумя выстрелами из самодельного огнестрельного оружия у подъезда ее дома в поселке Архангельское Красногорского района, а потом утопил пистолет и патроны в Москве-реке.

Исполнителя убийства и его соучастника следователи вместе с полицейскими и сотрудниками ФСБ задержали в Санкт-Петербурге. Абдулазизов полностью признал вину. Он показал место в Москве-реке, где утопил оружие, и следователям удалось достать их из реки.

«На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства», – уточнили в СКР.

Ярослава Сумбаева задержали в Грузии. Следователи направили в Генпрокуратуру необходимые материалы для обращения к Грузии с просьбой о его экстрадиции.

Иван Кочетков был объявлен в розыск и задержан также в Грузии. В настоящее время идет процедура его экстрадиции.

Уголовное дело против юного подельника Сумбаева, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним, рассматривается в суде.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.11.20

Убийца ярославского священника отсидит 15 лет. / Российские таможенники ликвидировали канал поставок наркотиков из Италии. / Обвиняемый в убийстве депутат не хочет, чтобы его судили в Серове. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»