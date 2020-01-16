Расследование дела об убийстве следователя Шишкиной завершено: от Грузии ждут экстрадиции хакера-заказчика

Материалы уголовного дела исполнителя заказного убийства следователя Евгении Шишкиной, которая была застрелена в Подмосковье в октябре 2018 года, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, заказчик преступления, по версии следствия, находится в Грузии, посредник объявлен в розыск.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, обвиняемыми по уголовному делу стали Абдулазиз Абдулазизов и его подельник, им инкриминируют ст. 105, 222 УК РФ (убийство организованной группой по найму, незаконный оборот оружия). Следствие полагает, что убийство следователя заказал Ярослав Сумбаев, который являлся фигурантом расследования Шишкиной об организации преступного сообщества, которое занималось компьютерным мошенничеством. Сумбаев являлся обвиняемым по делу, и, по версии СКР, решил отомстить следователю.

По данным СКР, помогал ему Иван Кочетков – он собрал информацию о перемещениях Шишкиной и придумал, как исполнитель убийства сможет скрыться с места преступления.

Сам Сумбаев под именем Мигеля Моралеса в одном из мессенджеров нашел подростка, который подыскал человека, способного выстрелить в женщину. Им стал его знакомый Абдулазизов, 10 октября 2018 года он застрелил Шишкину двумя выстрелами из самодельного огнестрельного оружия, а потом утопил пистолет и патроны в Москве-реке.

Исполнителя убийства и его соучастника следователи вместе с полицейскими и сотрудниками ФСБ задержали в Санкт-Петербурге. Абдулазизов полностью признал вину. Он показал место в Москве-реке, где утопил оружие, и следователям удалось достать их из реки.

«На частях оружия, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, в ходе проведения генетических экспертиз обнаружены следы исполнителя убийства», – уточнили в СКР.

Хакер Ярослав Сумбаев, который, по версии следствия, является заказчиком убийства, задержан в Грузии. Следователи уже направили в Генпрокуратуру материалы для обращения к Грузии с просьбой о его экстрадиции. Кочеткова объявлен в розыск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.20

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