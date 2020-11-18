Замглавы правительства Московской области задержали после обысков

Сотрудники Следственного комитета России задержали зампредседателя правительства Московской области – министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Во вторник, 17 ноября, у него прошли обыски.

О задержании подмосковного министра сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. По ее сведениям, также задержаны двое предполагаемых сообщников чиновника, их имена не уточняются.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений коррупционной направленности, связанных с имуществом Министерства обороны РФ – земельными участками и лесами.

Преступления были совершены в то время, когда Куракин занимал должность начальника департамента имущественных отношений Минобороны. Двое других задержанных также работали в этом департаменте.

По версии следствия, Куракин мог быть причастен к махинациям с военным лесом на 2 млрд рублей.

Главное следственное управление Следственного комитета расследует дело о взятках в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), связанное с выделением за откаты земель, принадлежащих Минобороны, коммерческим структурам. В то же время в производстве главного военного следственного управления (ГВСУ) находится дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), касающееся незаконной вырубки лесов на территориях воинских частей и их продаже предпринимателям. Ущерб по данному делу, по данным источника «Ъ», составил 2 млрд рублей. Собеседник издания сообщил, что эти дела будут объединены и переданы ГВСУ.

Напомним, Куракин возглавил департамент имущественных отношений Минобороны в 2012 году вместо скандальной известной Евгении Васильевой, которая попала под уголовное преследование за мошенничество при продаже активов Министерства обороны РФ. В 2015 году Васильева получила 5 лет лишения свободы, но впоследствии вышла из колонии по УДО. В Минобороны Куракин проработал по май 2017 года.

Москва, Наталья Петрова

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