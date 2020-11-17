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Вторник, 17 ноября 2020, 15:09 мск

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Силовики пришли с обысками к замглавы правительства Московской области

Сотрудники ФСБ и СКР пришли с обысками к зампредседателя правительства Московской области – министру экологии и природопользования Дмитрию Куракину.

По сведениям источников газеты «Коммерсантъ», следственные действия связаны с его деятельностью на прошлой работе. Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны. Он занял этот пост в 2012 году вместо скандальной известной Евгении Васильевой, которая попала под уголовное преследование за мошенничество при продаже активов Министерства обороны РФ. В 2015 году Васильева получила 5 лет лишения свободы, но впоследствии вышла из колонии по УДО и продолжила заниматься живописью, интерес к которой у нее проснулся во время следствия. Теперь она ездит по России с выставками своих картин.

В Минобороны Куракин проработал по май 2017 года. Обвинение ему предъявлено, его процессуальный статус неизвестен.

Москва, Наталья Петрова

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