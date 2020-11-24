В Дагестане подозреваемый в убийстве мужчина подорвался на гранате

В Дагестане силовики прибыли задержать местного жителя, подозреваемого в убийстве. Мужчина спрятался в доме и взорвал гранату.
Инцидент произошел на окраине Бабаюрта. Известно, что мужчина ранее отбывал срок. В этот раз его подозревали в убийстве.
«Сотрудники полиции прибыли задерживать ранее отсидевшего жителя республики, подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом и подорвал себя», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.
В результаты мужчина получил смертельные травмы. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов не пострадали. По словам источника, погибший не имел отношения к бандподполью и не был подозреваемым в причастности к террористическим преступлениям.
Махачкала, Зоя Осколкова
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