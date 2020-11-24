Житель Удмуртии проведет 2,5 года в колонии за смерть семьи в ДТП

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Глазовского района Удмуртии. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст.264 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде доказано, что днем 24 февраля 2020 года осужденный в условиях снегопада и плохой видимости ехал на Toyota Highlander из поселка Игра в направлении Глазова. На 17-м километре автодороги мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся Lada GAB130 Lada X-RAY», в котором находилась семья из пяти человек: супруги – 35-летний мужчина и 36-летняя женщина и их дети: 1 год, 7 и 9 лет. В результате ДТП все члены семьи погибли, кроме годовалой девочки, здоровью которой причинен тяжкий вред.

Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года.

Ижевск, Иван Гридин

Ижевск. Другие новости 24.11.20

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