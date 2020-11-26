российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 ноября 2020, 12:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Башкирии выжившую в аварии женщину сбила насмерть другая машина

В Башкирии женщина погибла под колесами автомобиля. Смертельное ДТП произошло сразу после другой аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Две автокатастрофы произошли накануне вечером на 142-м километре трассы Уфа – Оренбург. Находившаяся в одном из автомобилей пассажирка, после столкновения вышла на проезжую часть, где ее сбила другая машина.

От сильного удара женщина погибла на месте происшествия, пишет местный портал Ufa1.ru.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», – отметили в ГИБДД.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 26.11.20

В Якутии ректор вуза попался на мошенничестве на 250 миллионов. / В Новоуральске вынесли приговор убийце, более 230 раз ударившему гражданскую жену. / Житель Кубани расправился с семьей ради наследства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Автокатастрофа

Житель Удмуртии проведет 2,5 года в колонии за смерть семьи в ДТП

В Краснодарском крае водитель «Приоры» сбил насмерть 5 человек

В Дагестане в массовой аварии пострадали 14 человек

В Калининградской области в ДТП с автобусом погибли семь человек

В Иркутской области пять человек погибли в аварии, уходя от погони

Под Псковом четыре человека погибли в аварии с лосем

В Калмыкии автобус из Дагестана столкнулся с КамАЗом

Под Волгоградом жертвами ДТП стали четыре человека

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,