В Башкирии выжившую в аварии женщину сбила насмерть другая машина

В Башкирии женщина погибла под колесами автомобиля. Смертельное ДТП произошло сразу после другой аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Две автокатастрофы произошли накануне вечером на 142-м километре трассы Уфа – Оренбург. Находившаяся в одном из автомобилей пассажирка, после столкновения вышла на проезжую часть, где ее сбила другая машина.

От сильного удара женщина погибла на месте происшествия, пишет местный портал Ufa1.ru.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего», – отметили в ГИБДД.

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 26.11.20

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