Саратовский суд отправил виновника ДТП с 4 погибшими в колонию на 3 года

В Саратовской области суд вынес приговор 31-летнему мужчине, которого обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде было доказано, что 16 января 2020 года обвиняемый ехал на минивэне Hyundai Grand Starex по автодороге Нижний Новгород – Саратов. На 580 км возле села Полчаниновка Татищевского района Саратовской области он, не учтя погодные условия, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗ 3110. В результате аварии погибли водитель ГАЗ-3110 и трое пассажиров минивэна. Еще 2 пассажира иномарки получили тяжелые травмы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Саратов, Иван Гридин

Саратов. Другие новости 27.11.20

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