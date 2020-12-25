В Тамбове задержали студента колледжа, готовившего теракт

ФСБ задержала в Тамбове 17-летнего подростка, готовившего теракт. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

В ходе обысков в арендованной тинейджером квартире обнаружены и изъяты «взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению, отметили в ведомстве.

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) УК России. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В СКР уточнили, что задержанный – студент колледжа, «сторонник деструктивных субкультур». Подросток готовился совершить теракт в одном из зданий Тамбова. Для атаки он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил нашел в Сети.

Как сообщал «Новый День», в начале декабря сотрудники ФСБ задержали в Туле 18-летнего юношу, готовившего теракт в учебном заведении.

Тамбов, Наталья Петрова

Тамбов. Другие новости 25.12.20

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