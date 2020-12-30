Краснодарский водитель получил 11,5 лет за смертельное ДТП

В Краснодарском крае суд вынес приговора 42-летнему водителю экскурсионного автобуса, по вине которого погибли люди. Как сообщили в СКР, его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибели более двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью (п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ).

В суде доказано, что мужчина с января 2011 года обеспечивал услуги водителя лечебно-профилактическому санаторию «Эллада». Медики ему назначили препарат, который препятствовал управлению транспортом. По данным следствия, фигурант скрыл данный факт от руководства организации и медиков.

Вечером 7 августа 2019 года, у мужчины, находившегося в состоянии токсического опьянения из-за употребления лекарства, произошел приступ, из-за чего он утратил контроль за ситуацией на дороге. В результате он допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Touaregг. От полученных травм в результате происшествия четверо пассажиров автомобиля, в том числе трое детей в возрасте от 4 до 15 лет скончались. Здоровью водителя и еще одного пассажира иномарки, а также двух пассажиров автобуса был причинен тяжкий вред.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 30.12.20

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