Названа причина крушения самолета в Индонезии

Причиной крушения пассажирского Boeing 737-524 в Индонезии могли стать неверные действия экипажа при устранении неисправности. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Согласно данным, полученным с бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей. Вместо того чтобы отключить систему, летчики попытались восстановить ее работоспособность. Это могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.

Отмечается, что Boeing 737 способны безопасно летать при одном работающем двигателе, и пилоты обучаются действиям в подобных ситуациях.

Ранее высказывалась версия, что причиной авиакатастрофы могли стать метеоусловия. Однако позже выяснилось, что видимость в тот момент составляла около двух километров, что не мешало взлету и посадке.

Как писал «Новый День», 9 января Boeing 737-524 направлялся из Джакарты в Понтианак. Лайнер пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета. Спустя некоторое время власти Индонезии сообщили, что самолет потерпел крушение над акваторией в Яванского моря. На борту находились 62 человека, в том числе шесть членов экипажа. Никому из них выжить не удалось.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 22.01.21

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