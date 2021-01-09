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Суббота, 9 января 2021, 17:49 мск

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Вблизи Джакарты потерпел катастрофу пассажирский самолет

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air потерпел катастрофу над акваторией в Яванского моря, недалеко от побережья Лаки (Джакартыа), сообщает Detik. По данным представителя местных властей, информация о крушении самолета поступила около 14:30 по местному времени. В связи с ЧП развернута поисковая операция.

Местные СМИ сообщают, что менее чем за минуту самолет потерял более 10 тыс. футов высоты. Самолет совершал рейс из Джакарты в Понтианак. На борту находились более 50 пассажиров, а также члены экипажа. Данные о выживших не поступали.

Нью-Дели, Иван Гридин

Нью-Дели. Другие новости 09.01.21

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Метки / Авиакатастрофы

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