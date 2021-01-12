В Индонезии водолазы подняли «черный ящик» упавшего в океан Boeing

Водолазы военно-морского флота Индонезии сумели поднять со дна Яванского моря «черный ящик» потерпевшего крушение Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает Detik.

Самописец доставили в порт Северной Джакарты для демонстрации журналистам. На кадрах запечатлен заполненный морской водой контейнер, внутри которого находится оранжевый самописец. Разбором записей, сохраненных в «черном ящике» займутся специалисты Национального комитета по безопасности на транспорте.

Как писал «Новый День», Boeing 737-524 направлялся из Джакарты в Понтианак. Лайнер пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета. Спустя некоторое время власти Индонезии сообщили, что самолет потерпел крушение над акваторией в Яванского моря.

На борту находились 62 человека, в том числе десять членов экипажа. Никому из них выжить не удалось.

В качестве одной из причин катастрофы указаны сложные метеорологические условия, в которых оказался самолет.

Джакарта, Иван Гридин

Джакарта. Другие новости 12.01.21

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