В Индонезии обнаружили черные ящики упавшего самолета

Спасатели поймали сигналы черных ящиков на месте предполагаемого крушения авиалайнера компании Sriwijaya Air. Ранее обломки самолета и фрагменты тел погибших обнаружили в акватории Яванского моря.

По словам командующего поисковой операцией Хади Тьяджанто, спасатели отследили два сигнала, подаваемые бортовыми самописцами, и установили их местонахождение. Поисковая группа собирается в ближайшее время поднять черные ящики.

Власти надеются, что полученная информация поможет установить причины падения Boeing 737-524, сообщает индонезийская газета Tribune News. Расследованием занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии.

В ходе поисковой операции водолазы обнаружили обломки воздушного судна и фрагменты тел погибших на глубине 23 метра в акватории Яванского моря недалеко от острова Лаки.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс из Джакарты в Пантианак. Лайнер упал в море через несколько минут после вылета. На борту воздушного судна находились 62 человека – 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они граждане Индонезии. Россиян среди пассажиров рейса не было.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 10.01.21

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