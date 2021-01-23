На митингах в поддержку Навального в Сибири задержали почти 100 человек

В городах Сибири состоялись несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали на 30 суток. По данным портала «ОВД-Инфо» на 13:00 мск, задержали 237 человек. В сибирских городах задержания состоялись в Новосибирске (56 человек), Якутске (13), Омске (9), Красноярске (7), Иркутске (1).

В Новосибирске протестующие прошли шествием по центру города до площади Ленина. К месту проведения акции стянули ОМОН, полицию и Росгвардию. Во время акции протеста было перекрыто движение по Красному проспекту. В итоги силовики выстроились в цепочки и вытеснили протестующих с площади, сообщает РБК.

На акции протеста в Красноярске участники несогласованной акции также прошли шествием по центру города, часть из них собралась у мэрии. Днем в городе морозы достигали минус 14 градусов. По сообщению портала NGS24, полиция выстраивалась в оцепление и перекрывала тротуары. Портал также сообщает о нескольких задержанных. В частности, задержали мужчину, который пытался прорвать оцепление.

В Якутске акция в поддержку Навального проходит при морозе минус 50 градусов. Как пишет портал News.Ykt, сотрудники полиции сначала уговаривали активистов разойтись, затем начали их задерживать. Журналист издания сообщает, что задержали пять человек. По данным News.Ykt, полиция не дала колонне пройти шествием. В Иркутске сторонники Навального собрались в центре города и пришли к зданию правительства области

Напомним, поводом для акции стало задержание оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали его 17 января в аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. Его арестовали на 30 суток. Суд состоялся в отделе полиции УМВД города Химки. ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как тот нарушил условия испытательного срока. Рассмотрение ходатайства состоится 2 февраля.

После этого сторонники Навального выступили с призывами к участию в несогласованных акциях протеста в российских городах, требуя освободить оппозиционера. МВД предупредило о том, что незаконные действия будут пресекаться.

Так, в Москве еще до начала акций арестовали на 9 суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Участника ФБК, иноагента Георгия Албурова арестовали на 10 суток, юриста фонда, гражданина Белоруссии, Владлена Лося – на трое суток с требованием покинуть Россию до 25 января, а также оштрафовали на 250 тыс. руб. юриста Любовь Соболь.

Помимо этого Генеральная прокуратура и Роскомнадзор потребовали от социальных сетей удалять призывы к подросткам выходить на митинги, а Следственный комитет возбудил по факту вовлечения несовершеннолетних в акции протеста уголовное дело.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 23.01.21

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