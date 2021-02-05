В Воронеже мужчина выпал с 17 этажа и убил младенца в коляске

Житель поселка Шилово города Воронежа упал с многоэтажки на коляску с ребенком. Мужчина и малыш погибли. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла на улице Острогожской около пяти вечера, сообщает региональное управление СКР. Мать гуляла с 6-месячный сыном, когда внезапно на коляску упал мужчина. Установлено, что 20-летний житель выпал из окна подъезда 17 этажа дома.

Ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти малыша не удалось. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, сообщили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Расследование продолжается.

Воронеж, Зоя Осколкова

Воронеж. Другие новости 05.02.21

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