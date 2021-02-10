Смерть пациентов в ковидной больнице в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Следственные органы Подмосковья возбудили уголовное дело по факту смерти пациентов в реанимации ковидного стационара Никольской больницы в Одинцове. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. По какой статье открыто дело, не уточняется.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях по выяснению обстоятельств произошедшего и причины гибели людей, говорится в сообщении. «Ход расследования уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства», – отметили в СК РФ.

Ранее СМИ сообщили о гибели трех ациентов с коронавирусом в реанимации больницы в Одинцове из-за проблем с подачей кислорода. Предварительной причиной ЧП называлась техническая неисправность оборудования.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору провести проверку по факту гибели пациентов.

Позже региональный минздрав и главврач Никольской больницы подтвердили смерть двух пациентов ковидного отделения. По словам представителя подмосковного минздрава, временный сбой в подаче кислорода длился 12 минут, его точные причины пока неизвестны. В момент инцидента никто из пациентов не погиб, были срочно задействованы мобильные ИВЛ, рассказал чиновник. «Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанной с подачей кислорода», – цитирует представителя минздрава «Интерфакс».

Всего, по данным ведомства, в реанимации Никольской больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.02.21

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