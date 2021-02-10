Три пациента с Covid-19 погибли из-за сбоя в подаче кислорода в больнице Подмосковья. Росздравнадзор начал проверку

Три пациента с коронавирусом погибли в реанимации Никольской больницы в подмосковном Одинцове из-за проблем с подачей кислорода. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

По предварительным данным, причиной гибели пациентов могла стать неисправность кислородного оборудования, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя экстренных служб Подмосковья. По его словам, следователи рассматривают также другие версии инцидента.

В свою очередь LifeShot со ссылкой на источник сообщает, что причиной ЧП в Никольской больнице могла стать ошибка персонала при работе с оборудованием.

Росздравнадзор проведет проверку в связи с гибелью трех пациентов в подмосковной больнице. Такое поручение дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове, которые, по сообщениям СМИ, скончались из-за прекращения подачи кислорода», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.02.21

Оспорен штраф глухонемому инвалиду за «скандирование лозунгов» на акции протеста в Петербурге. / Экс-полпреду президента РФ грозит до 7 лет колонии за растрату. / Президент Германии предложил послу Украины подучить немецкий. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»