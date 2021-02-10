Главврач ковидного стационара в Подмосковье: «Погибли два пациента и не из-за проблем с подачей кислорода»

В Никольской больнице в подмосковном Одинцове после сбоя в подаче кислорода погибли не три, а два пациента из ковидного стационара. Об этом сообщил главврач медучреждения Владимир Гордеев. По его утверждению, смерть пациентов в реанимации не связана с аварией в работе кислородного оборудования: «В момент аварии никто из пациентов не умирал».

Как сообщил Гордеев в комментарии изданию «Подъем», «спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента, в момент самой аварии пациент не погибал». «И еще спустя полчаса, это уже было 8 утра, скончалась еще одна пациентка. У них были и другие совершенно причины», – добавил он.

Причину аварии медик не назвал, сославшись на то, что он «не технический инспектор».

По предварительным данным, ЧП произошло из-за залипания клапана газификатора, передает Life.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что три человека с коронавирусом погибли в реанимации больницы в Одинцове из-за проблем с подачей кислорода. Предварительной причиной ЧП называлась техническая неисправность оборудования.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору провести проверку по факту гибели пациентов в Никольской больнице.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.02.21

Хабаровский детсад ответит за отравление воспитанников и сотрудников. / Три пациента с Covid-19 погибли из-за сбоя в подаче кислорода в больнице Подмосковья. Росздравнадзор начал проверку. / Оспорен штраф глухонемому инвалиду за «скандирование лозунгов» на акции протеста в Петербурге. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»