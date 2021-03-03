В Омской области полицейский и риелтор попались на хищении материнского капитала

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении риелтора Натальи Тарута и бывшего сотрудника правоохранительных органов Руслана Кошмуратова. Как сообщили в СКР, их обвиняют в совершении 21-го эпизода мошенничества при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч.3 ст.159.2 УК РФ).

По данным следствия, в 2014-2016 годы Тарута, пользуясь доверием граждан, подыскивала на территории Тевризского района лиц – держателей сертификатов на материнский капитал. Потом вместе с Кошмуратовым она оформляла заведомо ложные документы о предоставлении гражданам фиктивных займов для совершения сделок по улучшению жилищных условий от имени подконтрольных Кошмуратову кредитных потребительских кооперативов

Затем злоумышленники предоставляли документы в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации, на основании которых им были перечислены деньги на счета подконтрольных обвиняемым организаций. Таким образом обвиняемым удалось похитить из федерального бюджета 9 млн рублей.

Вину фигуранты дела не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 03.03.21

В Екатеринбурге осудят турагента, которая обманула туристов на 680 тысяч рублей. / Кравчук обвинил Россию в намерении «выйти из режима прекращения огня» в Донбассе. / Российскую фигуристку отстранили от соревнований на 10 лет за допинг. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»