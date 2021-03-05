Тульский насильник и убийца-педофил получил пожизненный срок

В Туле суд вынес приговор неоднократно судимому мужчине, признав его виновным в совершении двух изнасилований (п.«б» ч.2 и п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ), поставлении в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (ч.1 ст.122 УК РФ) и совершении иных действий сексуального характера (п.«б» ч.2 и п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ), похищении человека (п.«д» ч.2 ст.126 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ), а также в убийстве с особой жестокостью (пп.«в», «д», «к» ч.2 ст.105 УК РФ).

В суде доказано, что в июне 2020 года обвиняемый на следующий день после освобождения из мест лишения свободы изнасиловал свою знакомую – жительницу Тульской области, – а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Женщина побоялась обратиться в полицию из-за угроз.

25 июня 2020 года злоумышленник похитил 13-летнюю девочку и отвел в лес. Там он жестоко избил ее, изнасиловал и совершил иные действия, а потом зарезал.

Приговором суда убийце и насильнику назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

Тула, Иван Гридин

Тула. Другие новости 05.03.21

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