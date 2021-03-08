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Понедельник, 8 марта 2021, 11:02 мск

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В ДТП под Самарой погибли семь человек

В Самарской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легковушки, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen столкнулись около 06:00 (05:00 мск) 8 марта на 8 км автодороги «Самара – Тольятти» в районе населенного пункта Курумоч.

Портал 63.ru со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает, что, по предварительным данным, в результате ДТП погибли пять мужчин и две женщины, которые находились в легковом автомобиле. Там также добавили, что водитель грузовика не пострадал.

В связи с ЧП организована доследственная проверка, по итогу которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Самара, Иван Гридин

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