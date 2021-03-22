Число взрывов газовых баллонов в России увеличилось шестикратно

Количество взрывов бытовых газовых баллонов в России с 2013 года выросло в шесть раз. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы Торгово-промышленной палаты (ТПП). Также отмечается, что взрывы баллонов с газом происходят в четыре раза чаще, чем хлопки бытового газа в квартирах.

Чтобы решить проблему ТПП предлагает создать рынке сжиженных углеводородных газов (СУГ) единого регулятора, а также изменить порядок ценообразования на рынке. Письмо с соответствующей инициативой Палата направила главе правительства Михаилу Мишустину.

На сегодняшний день в обращении на территории РФ находится около 50 млн баллонов, сообщил зампред комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП, гендиректор компании «Промгазэнергосервис» Александр Мачулин. По словам члена комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП, гендиректора компании «Газовый вектор» Андрея Вычужанина, сегодня более половины территории страны остается не газифицированной, именно там широко используются газовые баллоны, уточнил Вычужанин.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в свою очередь отметил, что рынок газовых баллонов фактически не контролируется. «Никто точно не знает, каков фонд газовых баллонов в стране, насколько он изношен, как и кем производится техобслуживание, соблюдаются ли правила утилизации», – констатировал он.

В ТПП считают логичным наделить функциями регулятора на рынке СУГ Ростехнадзор. Также ТПП предлагает изменить принципы ценообразования на рынке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.21

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