Тамбовский педофил-убийца получил 24 года «строгача»

В Тамбовской области суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве малолетней, насильственных действиях сексуального характера и умышленном повреждении чужого имущества (ч.2 ст.105, ч.4 ст.132, ч.1 ст.167 УК РФ).

Как сообщили в СКР, в суде доказано, что вечером 7 марта 2020 года злоумышленник, проезжая на легковом автомобиле KIA C'eed по одной из улиц села Бокино Тамбовского района, увидел 13-летнюю девочку и остановился, предложив подвезти. После этого он несколько раз ударил ее, поместил на заднее сиденье автомобиля и отвез в безлюдное место. Он у дарил ее по голове монтировкой и надругался, после чего задушил проводом зарядного устройства. Затем он вывез тело потерпевшей в окрестности Котовска и закопал труп в лесополосе.

Приговором суда фигуранту по совокупности преступлений назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год, с взысканием с фигуранта в пользу родителей погибшей школьницы компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей каждому родителю.

Тамбов, Иван Гридин

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