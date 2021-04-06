Бомба в пакете. Взрыв прогремел в жилом доме в Донецке

В многоэтажном жилом доме в Донецке произошел взрыв. В результате инцидента пострадал мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Facebook.

По его данным, взрыв произошел в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20а. «Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство», – сообщил градоначальник. Пострадавший госпитализирован.

Кулемзин призвал горожан не терять бдительность и немедленно сообщать в оперативные службы об обнаружении неизвестных предметов.

По информации минздрава Донецкой народной республики, пострадавшего доставили в Республиканский травматологический центр. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Мужчина лишился фаланги пальца и получил минно-взрывные ранения тела, передает Донецкое агентство новостей.

Донецк, Наталья Петрова

Донецк. Другие новости 06.04.21

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