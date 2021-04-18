Подросток устроил смертельную аварию под Ростовом

В Ростовской области произошла смертельная авария, пять человек погибли. Как выяснилось, за рулем был подросток.

ДТП произошло ранним утром в Новочеркасске, сообщает пресс-служба управления МВД по региону. Подросток 2007 года рождения не справился с управлением и врезался в дерево.

В автомобиле находилось шесть человек. Из них пятеро погибли на месте, еще один пострадал и был госпитализирован.

Проводится расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 17.04.21

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