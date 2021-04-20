В Дагестане полицейские спасли педофила от самосуда

В Дагестане педофил похитил школьника и собирался его убить. Местные жители схватили злоумышленника и хотели устроить самосуд, но их остановила полиция.

Мальчик, живущий в пригороде Хасавюрта, пропал. Местные жители бросились на поиски ребенка и обнаружили его в лесной зоне одного из поселков.

Выяснилось, что школьника похитил пастух. Он надругался над мальчиком. Горожане собирались устроить самосуд над злоумышленником, сообщает «Комсомольская правда».

Полицейские остановили рассерженных жителей и задержали педофила. В настоящее время он находится под стражей. Мужчину обвиняют по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 20.04.21

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