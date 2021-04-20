российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 апреля 2021, 15:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Дагестане полицейские спасли педофила от самосуда

В Дагестане педофил похитил школьника и собирался его убить. Местные жители схватили злоумышленника и хотели устроить самосуд, но их остановила полиция.

Мальчик, живущий в пригороде Хасавюрта, пропал. Местные жители бросились на поиски ребенка и обнаружили его в лесной зоне одного из поселков.

Выяснилось, что школьника похитил пастух. Он надругался над мальчиком. Горожане собирались устроить самосуд над злоумышленником, сообщает «Комсомольская правда».

Полицейские остановили рассерженных жителей и задержали педофила. В настоящее время он находится под стражей. Мужчину обвиняют по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 20.04.21

Москва выслала двух болгарских дипломатов. / Силовики проводят обыски у королей дорожного госзаказа. / В Кургане глава штаба Навального пытался сбежать из города, но был задержан. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Педофилы

СМИ: доцента ВШЭ арестовали по делу о педофилии

В Москве педофил 4 года притворялся врачом: ему назначена психиатрическая экспертиза

В Москве задержан растлитель несовершеннолетних

В Москве задержан педофил, орудовавший в Южном Бутове

Тамбовский педофил-убийца получил 24 года «строгача»

Развращал мальчиков: учителя школы в Петербурге задержали за педофилию

В Подмосковье педофил напал на подростка

Два острова миллиардера-педофила продадут для выплат его жертвам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,