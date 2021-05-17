В Польше задержали мужчину за шпионаж в пользу России

Польские спецслужбы задержали гражданина, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности республики.

Задержание шпиона произошло 5 мая 2021 года. Суд арестовал подозреваемого на три месяца, пока будет проводиться расследование при участии Национальной прокуратуры Польши.

По словам пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына, задержанных признал свою вину.

Согласно материалам, собранным АВБ, гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами России, передавал информацию, касающуюся военной сферы. По данным следствия, эти материалы могли быть использованы для «наносящей ущерб» деятельности России на территории Польши.

Варшава, Зоя Осколкова

Варшава. Другие новости 17.05.21

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