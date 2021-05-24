На Кубани педофил-рецидивист изнасиловал двух школьниц

В Краснодаре две 15-летние девочки стали жертвами педофила. Возбуждено уголовное дело.

Преступление было совершено 46-летним мужчиной, который не так давно освободился из колонии. Он был судим за аналогичное нарушение. Мужчина увидел школьниц на улице Симферопольской.

«Фигурант, угрожая применением насилия, заставил несовершеннолетних проследовать с ним на территорию дошкольного учреждения, находящегося неподалеку. Там злоумышленник совершил в отношении девочек преступление сексуального характера», – говорится в сообщении регионального управления СКР.

Школьницы рассказали о произошедшем родителям, а те обратились в правоохранительные органы. В результате мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Краснодар, Зоя Осколкова

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